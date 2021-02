BNNVARA biedt ondersteuning aan Omroep Zwart

Omroep Zwart, de organisatie die onder meer met diversiteit de NPO wil vernieuwen, maakt grote kans toegelaten te worden tot het publieke bestel. Omdat er nogal wat komt kijken bij het verzorgen van radio, tv en internetaanbod is er de wettelijke eis dat een nieuwe omroep na toelating organisatorische ondersteuning krijgt van een gevestigde zendgemachtigde. BNNVARA is bereid die taak op zich te nemen.

De samenwerking is louter organisatorisch maar BNNVARA gaat ertoe over omdat het bedienen van een diverse doelgroep en verbinden van mensen hoort bij de missie van de omroep. Van redactionele samenwerking is geen sprake. Omroep Zwart opereert geheel zelfstandig en gaat met een eigen aanbod trachten meerwaarde te bieden aan de publieke omroep.

Omroep Zwart is in september vorig jaar opgericht door rapper Akwasi en regisseur Gianni Grot en telt inmiddels meer dan 57.000 leden.