Boeren kregen vergunning om natuur verder te vernietigen

Honderden boeren in de buurt van natuurgebieden hebben de afgelopen jaren vergunningen gekregen om hun veestapel uit te breiden. Hoewel ze officieel alleen mogen uitbreiden als de stikstofuitstoot gelijk blijft, kwam daar in de praktijk niets van terecht. Zo werd de natuur extra schade berokkend. Dat meldt NRC Handelsblad op basis van onderzoek.

In Friesland, Limburg, Gelderland mochten bij elkaar opgeteld zo’n 350 boeren uitbreiden. Daar bovenop is in Gelderland van ruim 100 aanvragen niet precies bekend hoe die zijn afgehandeld en 105 andere aanvragen zijn „nog in behandeling”. In Zeeland, Drenthe en Noord-Holland ging het in totaal om zo’n 10 uitbreidingen. Flevoland en Overijssel verstrekten na herhaaldelijk aandringen geen informatie.