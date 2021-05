Boete voor Italiaans hof vanwege seksistisch vonnis in verkrachtingszaak

Het Europees Hof voor de Mensenrechten heeft een Italiaans gerechtshof op de vingers getikt. Een vonnis van de Italiaanse rechters bestendigde volgens het Europees Hof “vooroordelen die in de Italiaanse samenleving bestaan over vrouwen”.

De zaak draaide om een vrouw die zeven mannen ervan beschuldigde dat zij haar in 2008 hadden verkracht. Bij de rechtbank werden de mannen veroordeeld, maar het gerechtshof in Florence besloot de veroordeling van zes mannen terug te draaien. Volgens de rechters was het verhaal van de vrouw inconsistent.

Het Europees Hof voor de Mensenrechten vindt dat het hof in Florence met de toonzetting van het vonnis inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de vrouw. De rechters in Straatsburg vinden het onder meer ongepast dat het Italiaanse hof opmerkte dat de vrouw rood ondergoed droeg. Datzelfde geldt voor opmerkingen “over haar biseksualiteit, seksuele relaties en ambivalente houding ten opzichte van seks”.

Het hoogste Europese mensenrechtencollege meent dat de Italiaanse rechters “gender-gerelateerd geweld bagatelliseren” en de vrouw met “schuldopwekkende en veroordelende opmerkingen” een trap hebben nagegeven. De Italiaanse staat moet de vrouw 12.000 euro schadevergoeding betalen.

