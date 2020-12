Boete voor stadhuis Parijs: te veel vrouwen in leidinggevende functies

Het stadhuis van Parijs heeft een boete gekregen omdat er in 2018 te veel vrouwen op leidinggevende posities ingehuurd waren. Dat is in strijd met de geldende regels voor gendergelijkheid. Dat heeft burgemeester Anne Hidalgo dinsdag laten weten. Ze noemt de boete ‘absurd’.

‘Ik kan jullie trots vertellen dat we beboet zijn’, zei Hidalgo in de gemeenteraad. Ook zei ze verguld te zijn geweest door het bericht dat de gemeente maar liefst 90.000 euro moest betalen omdat er 11 vrouwen en slechts 5 mannen leidinggevende functies hadden in het stadhuis. Oftewel, 69 procent van de aanstellingen ging naar een vrouw. ‘Het bestuur van het stadhuis is plotseling te feministisch’, aldus Hidalgo die vorig jaar nog opnieuw verkozen werd als burgemeester.

Volgens de Franse krant Le Monde heeft het stadsbestuur een wet uit 2013 overtreden die bepaalt dat niet meer dan 60 procent van de leidinggevende functies naar dezelfde sekse mag gaan. Hidaldgo liet weten de cheque om de boete te betalen hoogstpersoonlijk naar het ministerie te brengen, vergezeld door haar locoburgemeesters en alle vrouwen bij haar in dienst.

Op serieuzere toon voegde ze eraan toe dat de boete ‘duidelijk absurd, oneerlijk, onverantwoordelijk’ en zelfs ‘gevaarlijk’ is. Volgens Hidalgo moeten vrouwen juist ‘vurig’ gepromoveerd worden, omdat de achterstelling in de rest van het land nog altijd te groot is. ‘Om op een dag tot die gelijkwaardigheid te komen, moeten we het tempo opvoeren en ervoor zorgen dat er nu veel meer vrouwen dan mannen worden benoemd.’

Bron: The Guardian / cc-foto: Jacques Paquier