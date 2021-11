Bom onder lab leak-theorie: eerste coronapatiënt werkte op dierenmarkt

De eerste bekende coronapatiënt werkte op de dierenmarkt in Wuhan. Bij haar begonnen de ziekteverschijnselen op 11 december 2019, stelt onderzoek Michael Worobey in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Een man, van wie lange tijd werd gedacht dat hij de eerste bekende patiënt was, blijkt pas vijf dagen later besmet te zijn geraakt. De man, een accountant, werkte niet op de markt en was er ook niet geweest. Om die reden vroeg menigeen zich af of de uitbraak wel op de dierenmarkt was begonnen. Omdat er in Wuhan ook een laboratorium is waar met coronavirussen wordt gewerkt, werd er ook rekening gehouden met een virusontsnapping uit het lab.

Door de nieuwe bevindingen van onderzoeker Worobey lijkt een lab leak een stuk onwaarschijnlijker. De meeste eerste besmettingsgevallen vonden plaats bij mensen die op de dierenmarkt werkten. Het ging hoofdzakelijk om mensen die in het westelijke deel van de markt werkten, waar wasbeerhonden werden verkocht.

Worobey was een van de wetenschappers die in mei een open brief publiceerden in Science waarin werd aangedrongen op een serieus onderzoek naar de mogelijkheid dat het virus afkomstig was uit het lab. Inmiddels stelt hij op basis van zijn eigen onderzoek dat er “sterk bewijs” is dat de corona-uitbraak is begonnen op de dierenmarkt.