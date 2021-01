BOOS maakt euthanasie bij jonge mensen bespreekbaar

Video niet te zien? Klik hier.

BOOS heeft op indrukwekkende wijze zijn vijfde seizoen geopend met de documentaire ‘Euthanasie De Movie’. In deze documentaire bespreekt presentator Tim Hofman de wens voor euthanasie bij jonge mensen, met name vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dit naar aanleiding van mails van Robin (25) en Athaliah (21) naar BOOS. Ook legt Tim ervaringsdeskundigen Olax en Jelmer – beiden pas 33 jaar oud – een paar vragen voor over deze kwestie. Want waarom willen zij eigenlijk niet meer leven? Hoe voelt uitzichtloos lijden? Waarom euthanasie, en geen zelfdoding? En: waar loop je eigenlijk allemaal tegenaan als je de euthanasie aanvraagt? Of zoals BOOS het zelf aankondigt:

Moeilijke vragen, over een zwaar onderwerp, maar wel nodig om te beantwoorden. Bereid je voor op goeie verhalen, nieuwe inzichten en her en der een plottwist.

Pas op: Deze film gaat over thema’s als euthanasie en zelfdoding. Overleg bij twijfel met je hulpverlener voordat je kijkt. Kamp je zelf met gedachten over zelfdoding? Bel naar 113 of 0800-0113. Kijk ook op 113.nl voor hulp.