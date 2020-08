Boot Banksy in de problemen: Europa negeert 200 vluchtelingen

Meer dan tweehonderd vluchtelingen zitten vast op de Middellandse Zee, omdat Europese autoriteiten hen niet willen helpen. Het gaat om 89 migranten aan boord van de Louise Michel, een door de Britse kunstenaar gefinancierde reddingsboot, en 130 vluchten op een rubberboot. Dat meldt The Guardian.

De Louise Michel schoot de rubberboot vrijdag te hulp na een noodoproep: het vaartuig met vluchtelingen kan niet meer varen en maakt water. Er is een overledene aan boord, en verscheidene opvarenden hebben brand- en andere wonden.

Tot ontsteltenis van de bemanning van het reddingsschip Louise Michel willen de Italiaanse en Maltese autoriteiten niet helpen. “Laat het dodental niet oplopen. Doe je werk en red de vluchtelingen”, luidt hun oproep.

De Louise Michel is een reddingsschip dat is gefinancierd door de bekende Britse street artist Banksy. De kunstenaar beschilderde de boot ook. Op het voormalige schip van de Franse douane staat een meisje met een reddingsvest afgebeeld: zij houdt zich vast aan een reddingsboei. De boot is kleiner dan veel andere reddingsschepen, maar wel een stuk sneller.

Er zijn dit jaar al zeker vijfhonderd vluchtelingen om het leven gekomen op de Middellandse Zee.