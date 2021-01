Boris Johnson: Britse coronavariant lijkt dodelijker

De Engelse coronamutant, ook wel bekend als B.1.1.7, kan dodelijker zijn dan eerdere varianten. Dat blijkt volgens de Britse premier Boris Johnson uit gegevens die zijn geanalyseerd door de wetenschappers van de New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group. Volgens de berekeningen is de kans om aan de nieuwe variant te overlijden, 30 procent hoger.

Johnson hield nog wel een slag om de arm. “Er is enig bewijs dat de nieuwe variant, die voor het eerst werd vastgesteld in Londen en het zuidoosten van Engeland, verband kan houden met een hogere sterfte”, zei hij.

Patrick Vallance, wetenschappelijk adviseur van de Britse regering, meent dat het bewijs voor de dodelijkheid “nog niet heel sterk zijn”. “Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de cijfers. Maar het is vanzelfsprekend zorgwekkend.”

Eerder was al gebleken dat B.1.1.7 besmettelijker is. Daarmee leidt het virus bij ongewijzigd coronabeleid sowieso tot meer ziekenhuisopnames en doden. Volgens de meest recente data is de Engelse variant 30 procent besmettelijker.