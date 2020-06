Boris Johnson nu opeens enthousiast over EU-werknemers: ‘Kom terug’

Boris Johnson, die tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar nog verklaarde dat het niet ‘democratisch te verdedigen’ was dat er ‘grote aantallen mensen uit de EU’ in het Verenigd Koninkrijk werkten, is als een blad aan de boom omgeslagen. Hij wil nu dat de wegens de coronacrisis vertrokken Europese werknemers weer terugkeren naar zijn land.

“Kom terug”, zei de Britse premier tijdens een persconferentie. Werknemers uit EU-lidstaten die willen terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk, moeten wel eerst in quarantaine. “Ik weet dat dat een zware last is, maar we willen jullie terug”, verklaarde Johnson na een vraag van een Italiaanse journalist. “Tutti benvenuti”, oftewel: iedereen is welkom.

Johnsons oproep kwam voor menigeen als een grote verrassing. Een van de belangrijkste beloftes van de Brexit-campagne in 2016, waarvan Johnson een van de kopstukken was, was nu juist dat er een einde zou worden gemaakt aan de migratie van EU-burgers naar het Verenigd Koninkrijk.

The main Brexit argument during the referendum campaign – the one pushed and promoted on social media – was: We have too many European workers here https://t.co/riPyWMhMld — Anne Applebaum (@anneapplebaum) June 4, 2020

Met bijna 40.000 Covid-19-doden is het Verenigd Koninkrijk binnen Europa het zwaarst getroffen land. Ook de Britse economie heeft flink te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom Johnson nu opeens een stuk positiever is over werknemers uit de EU: de Britse economie kan niet zonder.