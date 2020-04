Boris Johnson ontslagen uit ziekenhuis

De Britse premier Boris Johnson heeft het ziekenhuis verlaten waar hij was opgenomen wegens ernstige gezondheidsproblemen als gevolg van besmetting met het coronavirus. Dat meldt Downing Street 10. De premier is nog niet hersteld van de ziekte.

De 55-jarige Johnson werd vorige week zondag overgebracht naar het St Thomas ziekenhuis in Londen nadat zijn toestand verslechterde. Het conservatieve schandaalblad Daily Mail vergelijkt het ontslag van Johnson met de wederopstanding van Jezus, een christelijke legende die met Pasen herdacht wordt. De krant onthult op basis van vrienden van de premier dat het leven van Johnson in gevaar is geweest maar dit niet bekend is gemaakt.

De Britse premier was er prat op gegaan dat hij handen bleef schudden toen dat allang werd afgeraden. Hij negeerde lange tijd de ernst van de situatie. Het Verenigd Koninkrijk dreigt harder getroffen te gaan worden door het coronavirus dan andere Europese landen.

cc-foto: Number 10