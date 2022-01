Boris Johnson over zijn illegale lockdown-feestjes: ‘Niemand waarschuwde me dat het verboden was’

Geen video? Klik hier.

De Britse premier Boris Johnson zegt dat hij geen idee had dat de feestjes die in zijn ambtswoning werden georganiseerd tijdens de eerste lockdown verboden waren. “Niemand waarschuwde me dat het tegen de regels was”, zegt hij in het eerste interview in bijna een week terwijl de crisis in zijn regering aanzwelt. Hij zegt ook nog “te hopen dat het publiek begrip heeft voor de omstandigheden waar wij onder moeten werken.”

Johnson bevestigt dat hij zijn excuses heeft aangeboden aan de koningin. Een van de feestjes werd gehouden op 20 mei 2020, de dag voor de begrafenis van haar echtgenoot prins Philip. Als gevolg van de strenge coronamaatregelen moest zij die dag in haar eentje doorbrengen en mocht niemand ontvangen. Medewerkers van Johnson ging zich ondertussen te buiten aan feestelijke borrels. Er werd een koffer vol met flessen drank binnengereden, zo is duidelijk geworden.

Zijn voormalig rechterhand Dominic Cummings stelt dat Johnson liegt dat hij niet gewaarschuwd is voor het illegale karakter van de party’s. Johnson zegt daarop “Ik kan niet geloven dat we er mee door zouden zijn gegaan als we wisten dat het tegen de regels was.” Hij wilde niet ingaan op de vraag of hij aftreedt als onderzoek concludeert dat hij gelogen heeft. Johnson stelt ook dat hij niet wist dat het een afscheidsborrel van een medewerker was die hij bezocht en dacht dat het om een werkbespreking ging.