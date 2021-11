Boris Johnson: premier of clown?

Boris Johnson hield een toespraak tijdens de Confederation of British Industry (CBI) in de havenplaats South Shields. Wat een inspirerend praatje had moeten zijn, werd een bizar spektakel waarin hij zichzelf met Mozes vergeleek, motorgeluiden nadeed en 21 hele lange seconden geen idee meer had waar hij was gebleven, waarna hij uitvoerig het pretpark Peppa Pig World prees.

Het geheel was zo bevreemdend dat een verslaggever Johnson na afloop vroeg of het wel goed met hem ging. Ondernemers in de zaal waren stomverbaasd geweest over het ‘dwaze’ optreden en volgens Britse parlementsleden van over het hele spectrum noemden de toespraak beschamend. Volgens een bron binnen de staf van Johnson wordt er ernstig getwijfeld aan het functioneren van de Britse premier: ‘Dit werkt gewoon niet.’ Johnson zelf vond dat hij een uitstekend verhaal had verteld.