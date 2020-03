Boris Johnson weigert levensreddende samenwerking met EU tegen corona

De Britse regering heeft een aanbod van de EU om gezamenlijk beademingsapparatuur in te kopen en zo geld en krachten uit te sparen in de strijd tegen het coronavirus. Volgens Downing Street 10 is het Verenigd Koninkrijk “geen lid meer” van de EU en “doen we het zelf wel”. Critici constateren dat Johnson de Brexit belangrijker vindt dan de volksgezondheid.

Johnson staat er op de beademingsapparatuur te laten maken door Britse fabrikanten die dat nooit eerder hebben gedaan. Hij heeft 10.000 apparaten besteld bij stofzuigerproducent Dyson, opgericht door de gelijknamige Brexit-voorstander. Wanneer die klaar zijn is niet duidelijk. Een woordvoerder van de regering bezwoer dat er alleen voor de apparaten wordt betaald als ze medisch goedgekeurd zijn.

De Britse ziekenhuizen hebben nu 8000 apparaten tot hun beschikking. De weigering van de premier is ook opmerkelijk omdat hij recent nog pleitte voor internationale samenwerking in de strijd tegen het virus dat inmiddels meer dan een half miljoen bewoners van de planeet besmet heeft. De oppositie wil dat het VK deelneemt aan de Europese operatie om verzekerd te zijn van apparatuur als de eigen producent te langzaam levert. Layla Moran van de liberalen noemde het onvoorstelbaar dat de premier niet iedere mogelijkheid aangrijpt om levensreddende apparatuur ter beschikking te krijgen. Ze is verbijsterd dat zelf in deze noodsituatie de ideologie nog de overhand heeft.

The Guardian meldt dat verscheidene fabrikanten van beademingsapparatuur zeggen dat de regering niet heeft gereageerd op hun aanbod de productie op te voeren. Een van hen had meer dan 5000 stuks aangeboden maar de regering toonde geen interesse. Daarop heeft hij ze elders aangeboden. Bij Newsnight stelde een producent van medische apparatuur dat de overheid het geld aan bestaande fabrikanten had moeten besteden.

Ondertussen heeft de Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen forse kritiek op de lidstaten. Die werken volgens haar onvoldoende samen om de crisis te bestrijden. Zo hebben landen leveringen van apparatuur tegengehouden aan de grens, schrijft de VRT:

Von der Leyen somde ook een reeks maatregelen op die de Europese Commissie intussen heeft genomen, zoals het vrijmaken van 37 miljard euro om de Europese economieën te ondersteunen, de aanleg van een centrale Europese stock in medisch materiaal, de oproep tot het aanleggen van snelle wegstroken aan de grenzen voor het transport van medisch materiaal en het activeren van een clausule in het Europees Stabiliteits- en Groeipact. Op die manier geeft de Europese Commissie aan de lidstaten de toestemming om al het mogelijke te doen om bedrijven en burgers die door de crisis getroffen worden, financieel te steunen. “Het is de eerste keer in de Europese geschiedenis dat we dit doen.”

