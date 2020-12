Bossen van de Baltische staten worden verstookt in Nederlandse biomassa-centrales

Er verdwijnen grote delen bos uit de Baltische staten in Nederlandse verbrandingsovens. De bomen worden verstookt als biomassa, een omstreden maar zwaar gesubsidieerd alternatief voor steenkool. Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, onderzoeksprogramma Argos en het internationale onderzoekscollectief Money to Burn onthulden dit weekend de verbijsterende praktijken.

Schepen vol met houtige biomassa, in de vorm van fijngeperst hout die ‘pellets’ worden genoemd, arriveren in Nederlandse havens om vervolgens te worden verbrand in kolencentrales. En dat doen we netjes, volgens de Nederlandse regering. Maar wat gebeurt er werkelijk in de Baltische bossen? (…) We zagen natuurgebieden die in rap tempo kaalgekapt worden, bezochten lokale bewoners die steeds vaker in opstand komen en spraken met Estse politici, bosbouwers en pelletproducenten die volhouden dat alles volgens de regels gaat. Argos, over de ondoorgrondelijke wereld van duurzaam hout.