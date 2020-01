Boze boeren uit Nederland durven niet met trekkers op Duitse snelweg

Nederlandse boeren sluiten zich vrijdag aan bij boze boeren in Duitsland die op verschillende plaatsen demonstreren tegen het landbouwbeleid. De Duitse boeren voeren actie tegen het mestbeleid en de regels rond pesticiden.

De Duitse regering heeft een aanscherping van de meststofregeling aangekondigd. De maatregelen zijn volgens de overheid nodig om de kwaliteit van het grondwater te verbeteren, en om Europese boetes te voorkomen. Net als in Nederland is er in Duitsland sprake van een stikstofoverschot. Te veel stikstof is slecht voor de biodiversiteit en de luchtkwaliteit.

Ook wordt overtollig stikstof in de bodem omgezet in nitraat – met alle nadelige gevolgen voor het grondwater van dien. Waterbedrijven moeten veel moeite doen om het nitraat uit het drinkwater te zuiveren. Doen ze dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor de volksgezondheid: te veel nitraat kan voor baby’s levensgevaarlijk zijn. Volgens de Wereldgezondheidsraad is nitraat mogelijk kankerverwekkend.

Hard rijden

Vanuit Bellingwolde zijn Nederlandse boeren vrijdagochtend naar Bremen vertrokken op hun trekkers, waarmee ze de afgelopen maanden provinciehuizen terroriseerden. De boeren gaan niet met hun landbouwvoertuigen over de Duitse snelweg.

“Dat wordt ook een beetje te gek, daar rijden ze soms wel heel hard”, verklaart boer Wim ten Den uit Bellingwolde tegenover RTV Noord. Anders dan bij acties in Nederland willen de boeren zich bovendien aan de afspraken met de politie houden. “Wij volgen vandaag, wij zijn niet de leiders. We zijn gast.”

De Duitse boeren zorgen met hun trekkers voor veel overlast. Zo rekent de politie in Nürnberg vrijdag op een verkeerschaos door de komst van 5.000 tractoren. Ook in plaatsen als Magdeburg, Halle en Dessau wordt veel hinder verwacht als gevolg van de komst van honderden landbouwvoertuigen.