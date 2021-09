Brandbrief honderden medische tijdschriften: Pak klimaatcrisis nu aan

Ruim tweehonderd medisch-wetenschappelijke tijdschriften wereldwijd hebben de handen ineengeslagen en gezamenlijk wereldleiders opgeroepen meer werk te maken van de strijd tegen de klimaatcrisis. In de oproep wordt de schade aan de volksgezondheid als gevolg van klimaatverandering benadrukt. Onder de ondertekenaars zijn onder meer The Lancet en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

In de brief staat:

De gezondheid wordt nu al geschaad door wereldwijde temperatuurstijgingen en de vernietiging van ecosystemen, gebeurtenissen waar gezondheidswerkers al tientallen jaren aandacht voor vragen. De wetenschap is er ondubbelzinnig over; een wereldwijde stijging van 1,5°C boven het pre-industriële gemiddelde en het aanhoudende verlies van biodiversiteit zorgen voor catastrofale schade aan de gezondheid die onmogelijk ongedaan kan worden gemaakt.

Volgens de ondertekenaars kan de wereld niet wachten tot de Covid-pandemie voorbij is, voor er serieus werk gemaakt wordt van de bestrijding van de klimaatcrisis. Ook schrijven de ondertekenaars dat er weliswaar is afgesproken om de temperatuurstijging niet boven de 1,5 graden uit te laten komen, maar dat de verwachting is dat de aarde desondanks afstevent op 2 graden. Maar ook als de doelstelling wel gehaald wordt, is dat schadelijk, schrijven de tijdschriften. Immers, elke opwarming schaadt de gezondheid:

In de afgelopen 20 jaar is de hittegerelateerde sterfte onder 65-plussers met meer dan 50% gestegen. Hogere temperaturen hebben geleid tot meer uitdroging en nierfunctieverlies, dermatologische kwalen, tropische infecties, verslechtering van de geestelijke gezondheid, zwangerschapscomplicaties, allergieën en hartkwalen. De meest kwetsbaren worden onevenredig hard geraakt, waaronder kinderen, ouderen, etnische minderheden, armere gemeenschappen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen.

Eind deze maand staat er een grote VN-klimaattop op de agenda, gevolgd door nog twee bijeenkomsten van wereldleiders in China (oktober) en Schotland (november). De ondertekenaars van de brief hopen dat overheden dit jaar nog in actie komen, zodat ‘2021 het jaar is dat de wereld eindelijk zijn koers wijzigt’.