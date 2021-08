Brandstichting Amsterdam mogelijk vanwege regenboogvlaggen

Bij een flatbrand vrijdagochtend in Amsterdam-west is mogelijk sprake geweest van anti-LHBTIQ+-geweld. Vier slachtoffers moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. De Amsterdamse politie schrijft:

De politie houdt er sterk rekening mee dat deze brand is aangestoken en dat er op verschillende andere locaties in de flat ook brand is geprobeerd te stichten. (…) Het eerste onderzoek wijst uit dat de brand op de achtste etage vermoedelijk is aangestoken en dat op andere plekken in de flat hetzelfde is geprobeerd. Deze brandstichtingen lijken gericht te zijn op regenboogvlaggen in de flat en zijn daarmee mogelijk LHBTIQ+-gerelateerd.