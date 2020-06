Brexit-stemmers begrijpen nu pas dat pensioen in Frankrijk lastig kan worden

Vandaag, dinsdag 30 juni, is de laatste dag dat Boris Johnson de Europese Unie kan vragen om een verlenging van de Brexit-overgangsperiode. Omdat de Britse premier dat niet doet, kan er op 1 januari 2021, als de transitieperiode definitief afloopt, heel veel veranderen. Met name voor de Britten.

Komt er in de tussentijd geen akkoord met de EU, dan heeft dat bijvoorbeeld grote gevolgen voor hun vrijheid om zich in andere EU-landen te vestigen. Ook als er wel een akkoord komt, is de kans groot dat het vrije verkeer van personen aan banden wordt gelegd. Als de Britten niet willen dat inwoners van EU-lidstaten zich zomaar in het Verenigd Koninkrijk vestigen, dan zal dat omgekeerd ook niet kunnen.

Nog lang niet alle Britten hebben dat door, zo blijkt uit een even hilarisch als pijnlijk Twitter-relaas van de in Franse Dordogne woonachtige RS Archer. Hij verhaalt van een Brits echtpaar dat bij hem in de buurt een vakantiehuis heeft. De twee Brexit-stemmers waren van plan om zich daar over vijf jaar, na hun pensionering te vestigen – zich niet realiserend dat dat straks mogelijk helemaal niet meer kan.

Nu ze geconfronteerd worden met de mogelijke gevolgen van hun Brexit-stem zijn ze woest. Dat hun toekomstplan in duigen valt, is in hun ogen natuurlijk niet het gevolg van Brexit maar van ‘Brussel’. Een mening die wordt gedeeld door hun zoon, die ook al niet het scherpste mes in de la blijkt. Zo is hij van plan om de problemen nog deze week met de plaatselijke burgemeester op te lossen.

Quick follow up to this: They have always assumed I am British and only recently discovered I have dual nationality. When I told them and revealed all my EU rights were protected I was told that was,

"very unfair" and "typical of the EU" — RS Archer (@archer_rs) June 29, 2020

My wife has just spoken with the lady of the couple in question. She is in tears as she has just today realised the full extent of what is going to happen. They had planned on retiring here in about five years when her husband retired but no longer. They will now have to sell — RS Archer (@archer_rs) June 29, 2020

He's not going to be "pushed around" by 'Brussels' and he's spoken to his friends at work who all agree with him. Seems this is the EU bullying his parents and being vindictive toward British people because they are jealous of Brexit. My only reply was,

"Well ok then" — RS Archer (@archer_rs) June 29, 2020

Latest Development: The wife called my wife again. More tears, seems the idiot son has been shouting at his work about this and has been sent home to cool off. Meanwhile they have made the decision to sell the house and have asked if could help with viewings. We have said yes. — RS Archer (@archer_rs) June 29, 2020

I said he needs to take the time to understand what Brexit means but he will not listen. I told him he will need to wear a mask when here. Surprise, surprise he,

"Doesn't believe in them" I doubt he can get a Channel crossing so he probably will not make it. — RS Archer (@archer_rs) June 29, 2020

The icing on the cake has been delivered. WhatsApp message from the idiot son. He is saying he has a Eurostar crossing for Thursday and will be here late Thursday night after taking the TGV from Paris He asked if I can collect him from the railway station. — RS Archer (@archer_rs) June 29, 2020

Excellent Development. A WhatsApp message I had missed from the idiot son. He has said he will be …… (drum roll)….. "talking to Nigel Farage about this" — RS Archer (@archer_rs) June 30, 2020

Brief WhatsApp message from idiot son. "Sorry about last night, I'd had a drink" Is this for me or what else did he do last night ? — RS Archer (@archer_rs) June 30, 2020

I have spoken to our Mayor's wife (Mayor is out having lunch). She says after knowing him for thirty years he could be probably be corrupted if a date with Vanessa Paradis could be delivered as part of the deal. — RS Archer (@archer_rs) June 30, 2020

The son has confirmed his train. Arrives at Bordeaux Saint-Jean Station 1856 local time on Thursday. He is then hiring a car and will be with us around 9pm.

He will stay at his parents house and has a meeting with the Mayor for 10am Friday morning. — RS Archer (@archer_rs) June 30, 2020

De Britten met het vakantiehuis in de Dordogne zijn niet de enige Leave-stemmers die zich hebben verkeken op de mogelijke gevolgen. Een jaar geleden maakte Channel 4 al eens een reportage over Britse expats die in Spanje wonen en pas na jaren begrijpen dat ze zichzelf in de voet hebben geschoten met hun Brexit-stem.

cc-foto: Dominique Devroye