Brits militair machtsvertoon: marine paraat voor Brexit

Terwijl de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen premier Boris Johnson dit weekend een olijftak aanreikte en beloofde om “een stap verder te gaan” in de Brexit-onderhandelingen, maakte de Britse regering bekend vier marineschepen gereed te maken.

De schepen van de Royal Navy die zijn uitgerust met kanonnen en machinegeweren, moeten bij een No Deal Brexit gaan patrouilleren in de Britse wateren. Zij moeten vissersschepen uit de Europese Unie tegenhouden. Ook hebben 14.000 Britse militairen de opdracht gekregen om standby te staan. Volgens de Britse regering is het militaire machtsvertoon nodig “om onze rechten te beschermen als onafhankelijke staat”.

Zowel in de Europese Unie als in het Verenigd Koninkrijk is met afschuw gereageerd op de oorlogszuchtige maatregel. Zo noemt het Conservatieve Lagerhuislid Tobias Ellwood de stap ‘onverantwoordelijk’. Volgens hem is het niet uit te leggen dat het Verenigd Koninkrijk niets onderneemt tegen Russische onderzeeërs in de Britse wateren maar wel de oorlog wil verklaren aan vissers uit andere NAVO-lidstaten.

Irresponsible.

Global threats increasing, Navy overstretched. Here we are squaring up to a NATO ally as beneath the same sea increased Russian sub/ drone activity goes unchecked.

Our friends (US) watch in dismay. Our foes (China/Russia) in joy.

Let’s raise our game & get a deal pic.twitter.com/l3R7j4uCFA

— Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) December 11, 2020