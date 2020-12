Brits Outbreak Management Team: ‘Sluit de middelbare scholen’

De wetenschappelijke adviesraad van de Britse overheid heeft er bij premier Boris Johnson op aangedrongen de middelbare scholen gesloten te houden in januari. Volgens hen is dit noodzakelijk om ervoor te zorgen dat verdere verspreiding van het coronavirus niet compleet uit de hand loopt. Ook zeggen de wetenschappers dat er mogelijk een nog strengere lockdown ingevoerd moet worden.

Het advies van de Scientific Advisory Group for Emergencies, de Britse tegenhanger van het Outbreak Management Team (OMT), deed zijn aanbevelingen afgelopen week bij een overleg met het kabinet van Johnson. De onlangs ontdekte nieuwe Covid-variant zou bij een voortzetting van de huidige maatregelen voor een stijging van het aantal infecties zorgen. In november werd door Johnson een gedeeltelijke lockdown ingevoerd, maar daarbij bleven de middelbare scholen wel open.

Extra alarmerend is dat er aanwijzingen zijn dat in Groot-Brittannië een tweede mutatie van het coronavirus is opgedoken. Deze zou zijn meegebracht door reizigers vanuit Zuid-Afrika. Deze variant lijkt zich nog sneller te verspreiden dan de mutatie die eerder dit najaar werd ontdekt. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de mutaties mensen zieker maakt of dat de vaccinaties die nu in bijna heel Europa worden toegediend verminderd werkzaam zijn.

Afgelopen zomer was de Britse overheid fel voorstander van de heropening van de scholen. Die waren vanaf maart tot aan de zomervakantie wel gesloten, leerlingen kregen in plaats daarvan online onderwijs. De verwachting is dat Johnson deze week een beslissing neemt over het wel of niet openen van de scholen in januari.

cc-foto: Number 10