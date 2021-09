‘Britse koningin steunt Black Lives Matter-beweging’

Steun voor Black Lives Matter uit onverwachte hoek: de Britse koningin Elizabeth en haar familie staan pal achter de antiracistische beweging. Dat zegt sir Ken Olisa, een vooraanstaand vertegenwoordiger van Buckingham Palace en de eerste zwarte man die de positie van lord-lieutenant bekleedt. Olisa deed de uitspraak in een interview met het Britse Channel 4.

Het onderwerp kwam in het koninklijk huis ter sprake na de politiemoord op de zwarte Amerikaan George Floyd. Het gesprek ging onder andere over de manieren waarop het koningshuis kan bijdragen de verschillende bevolkingsgroepen nader tot elkaar te brengen. Hetzelfde gebeurde onder meer na de fatale brand in flatgebouw Grenfell Tower in Londen waarbij zeker 72 doden vielen. Tijdens het interview op Channel 4 kreeg Olisa de vraag of de koningin achter de Black Lives Matter-beweging staat, waarop hij kort kon antwoorden: ‘Ja.’

Het Britse koningshuis kent een lange geschiedenis van kolonialisme en daarmee gepaard gaand racisme. Recentelijk nog werd ook de huidige koninklijke familie van racisme beschuldigd, en wel door de graaf en gravin van Sussex Harry en Meghan. Volgens Meghan, zelf van gemengde afkomst, had een niet bij naam genoemd lid van de koninklijke familie voorafgaand aan haar bevalling openlijk zorgen geuit over welke huidskleur de baby zou hebben en wat dat eventueel voor het koningshuis zou betekenen. Buckingham Palace haastte zich om de beschuldiging te ontkennen. Harry’s oudere broer prins William liet direct na het interview weten dat de familie ‘absoluut niet racistisch’ is.

cc-foto: Commonwealth Secretariat