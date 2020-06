Britse presentatrice krijgt live op tv te horen: Ga terug naar je eigen land

De wereldwijde Black Lives Matter-protesten gaat ook niet aan Groot-Brittannië voorbij. Behalve massale demonstraties werd daar in de Engelse plaats Bristol een standbeeld van slavenhandelaar Edward Colston van zijn sokkel getrokken en in het water gegooid. Talkshow-presentatrice Afua Hirsch, een zwarte vrouw, kaart het onderwerp aan en zegt daarbij dat het tijd is eens goed te kijken naar andere figuren uit de Britse geschiedenis met een problematisch verleden die desondanks nog altijd op een voetstuk staan. Mensen als Horatio Nelson, Cecil Rhodes en Winston Churchill.

“Ik zeg niet dat we hun standbeelden per se neer moeten halen,” zegt Hirsch. “Maar we moeten alle mogelijkheden openhouden. Als de wereldwijde beweging die vraagtekens zet bij onze zogenaamde helden iets laat zien, is het dit: niets doen, onze koppen in het zand begraven en hopen dat dit debat verstomt, is simpelweg geen optie.”

Tot een discussie over precies dat onderwerp komt het echter niet. Radiopresentator Nick Ferrari, panellid in de talkshow, keert zich direct tegen Hirsch. Want als het haar niet bevalt wat Churchill allemaal gedaan heeft, waarom gaat ze dan niet terug naar haar eigen land. Hirsch deelde het fragment op haar Twittter-account met de tekst:

In een vorig leven dacht ik nog datje mensen beleefd kon overhalen om niet racistisch te zijn. Hun reactie? ‘Als je het hier niet leuk vindt, GA WEG’. Dat heb ik nog nooit iemand horen zeggen tegen een witte Brit. Racisme is zwarte mensen die kritiek hebben op hun eigen land vertellen dat ze moeten vertrekken.

In a former life, when I thought you cd politely persuade people not to be racist Their response? "If you don't like it here, LEAVE". Which I'm yet to hear said to a white British person Racism is telling black people who have a critique of their own country, they should leave pic.twitter.com/Dhx4G0yloP — Afua Hirsch (@afuahirsch) June 9, 2020

Afua Hirsch is overigens geboren in Noorwegen en opgegroeid in Zuid-Londen. Haar vader is Brits, haar moeder Ghanees. Haar achternaam is van oorsprong Duits. Hirsch’ grootvader Hans ontvluchtte in 1938 Nazi-Duitsland.