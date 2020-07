Britse toeristen in paniek na plotselinge invoering quarantaine-plicht

Geen video? Klik hier.

Mensen die denken zorgeloos op vakantie te kunnen gaan tijdens de pandemie, vergissen zich. Britse toeristen die terugkeren uit Spanje moeten twee weken in quarantaine blijven. Dat heeft de regering in Londen dit weekend besloten. Vakantiegangers en andere reizigers kregen slechts enkele uren de tijd om hals over kop terug te keren voordat de maatregel inging. Onder meer twee ministers kabinetsleden, waaronder de minister van Transport die medeverantwoordelijk is voor de drastische maatregel, zullen zich aan zelf-quarantaine moeten onderwerpen.

Britten in Spanje voelen zich compleet overvallen door de maatregel die is genomen omdat het aantal besmettingen in het vakantieland de afgelopen dagen verontrustend is gestegen tot bijna duizend nieuwe besmettingen per dag. Londen heeft Spanje daarom op de rode lijst geplaatst. Het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft Spanje code geel, wat betekent dat reizigers goed moeten opletten. Alleen voor een gebied in Catalonië geldt code oranje omdat de stad Lleida en omgeving in lockdown verkeert en als reisbestemming verboden is.

Niet alleen de Britse toeristen zijn geschokt door het advies ook de horeca in Spanje die zich op deze vakantiegangers richt. “Het raakt echt in je ziel,” zegt Lisa Griffin die twee Engelstalige bars runt in Benidorm tegen The Guardian. “Het is gewoon ongelofelijk. Een heleboel zaken zijn net weer opengegaan en hebben hun personeel van verlof gehaald.” Ze vindt het ook ongelofelijk omdat in Spanje veel strengere maatregelen gelden dan in het thuisland en prijst daarvoor de Spaande regering. “Die laten het gedrag niet aan eigen inzicht over. Ze zeggen ‘dit is wat je moet doen’ en iedereen probeert zich daar aan te houden.” Ze krijgt bijval van toeristen die zeggen dat ze zich in Spanje veiliger voelen dan in eigen land.

In het AD stelt een Nederlandse toerist die een tweede huis in Spanje bezit dat de situatie niet zo zorgelijk is. ,Ik vind de berichten die in Nederlandse media en op nieuwssites verschijnen wel heel alarmistisch. Je moet hier toch echt zelf zijn om te zien hoe het werkelijk is’’, aldus Dijkhuis.

Vooral de plotselinge afkondiging schokt de getroffenen. Zoals een vrouw die dacht veilig te kunnen reizen en nu bij terugkeer nu twee weken in quarantaine moet. Daardoor loopt ze onder meer een bruiloft mis.

De Britse touroperator TUI heeft alle vakantiereizen naar Spanje geannuleerd tot minstens 9 augustus, schrijft de New York Times.

