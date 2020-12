Britten gewaarschuwd na allergische reacties op coronavaccin

De medicijnenwaakhond van de Britse overheid MHRA heeft gewaarschuwd voor bijwerkingen van het Pfizer/BioNTech-coronavaccin dat sinds deze week in Groot-Brittannië wordt verstrekt. Dat gebeurde nadat twee zorgmedewerkers dinsdag een allergische reactie kregen na toediening van het vaccin.

De MHRA laat weten extra onderzoek te verrichten naar de aard van de allergieën. Volgens directeur June Raine gaven de ‘uitvoerige klinische tests’ met het vaccin geen aanleiding waakzaam te zijn voor deze bijwerkingen. Wel worden mensen met een geschiedenis van hevige allergische reacties, zoals ook de twee zorgmedewerkers, voorlopig afgeraden zich te laten vaccineren. Met ingang van woensdag wordt elke Brit die het vaccin krijgt vooraf gevraagd naar eventuele allergieën.

Het is niet ongebruikelijk dat op toediening van vaccins allergische reacties ontstaan, maar dit gebeurt slechts in zeldzame gevallen. Ook bij de jaarlijkse griepprik wordt bijvoorbeeld gewaarschuwd dat mensen van wie bekend is dat zij met een anafylactische shock reageren op kippenei-eiwit, de prik beter niet kunnen halen.

Bron: The Independent