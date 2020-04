”Britten vliegen massaal arbeidsmigranten in om oogst te redden”

Net nadat het Verenigd Koninkrijk de Brexit in gang heeft gezet om daarmee onder andere de grenzen te sluiten voor arbeidsmigranten moeten er in allerijl speciale vluchten worden georganiseerd om Roemeense fruitplukkers binnen te halen. Alleen zij kunnen voorkomen dat de oogsten van Britse boeren en tuinders verloren gaan. De Britten volgen daarmee het voorbeeld van Duitsland dat al eerder een luchtbrug startte om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen met migranten.

De wanhoopsactie is noodzakelijk nadat pogingen om Britten te vinden die de oogsten wilden binnenhaalden pijnlijk mislukten. 35.000 mensen hadden zich aangemeld na een oproep van het kabinet onder de titel Feed the Nation. In de praktijk bleek minder dan 1 op de 6 van hen ook daadwerkelijk bereid aan de slag te gaan. De 5500 Britten zijn bij lange na niet genoeg. De landbouw zegt zo’m 90.000 medewerkers nodig te hebben voor de oogst.

Daarop zijn boeren gaan werven in Roemenië. Woensdag arriveerde de eerste vlucht, donderdag landen er nog eens 150 Roemenen. Er zijn nog minstens zes vluchten geboekt om zo’n 450 arbeiders in te vliegen. De Roemeense arbeidskrachten zouden in de vliegtuigen 1,5 meter afstand houden en mondkapjes uitgereikt krijgen, meldt The Guardian.

In Frankrijk schieten vluchtelingen de boeren te hulp.