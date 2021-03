Officiële verkiezingssite lekt uitslagen

De verkiezingswebsite opkomstenuitslag.nl van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) is direct offline gehaald. In de broncode van de site waren al stemuitslagen van een aantal steden terug te vinden. Dat meldt de techsite Tweakers die ook de fout ontdekte.

De site maakt gebruik van gegevens uit de StembureauApp die door zestien gemeenten wordt gebruikt om stembureaus te ondersteunen bij het tellen van de stemmen. Tweakers schrijft:

Tweaker 3ssen vond in de broncode van de pagina’s per gemeente een bestand met de naam presentatie.json en daarachter een timestamp. Daarin stonden naast opkomstcijfers ook uitslagen per partij, in aantallen en in percentages. Dat was het geval in vier steden: Groningen, Nijmegen, Den Haag en Eindhoven. Het lijkt er niet op dat het gaat om de uitslagen van alle stembureaus in die steden. In Nijmegen zijn er bijvoorbeeld bijna 2500 stemmen te vinden, maar in Den Haag 147. In totaal waren in de json-bestanden de uitslagen van 5942 stemmen te vinden. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om briefstemmen, maar in hoeverre die worden verwerkt in de StembureauApp, is onduidelijk.