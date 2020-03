Bulgarije zet sluizen van dam open om vluchtelingen tegen te houden

Bulgarije heeft op verzoek van Griekenland de sluizen geopend van een dam in de rivier Maritsa, die in Griekenland Evros heet. Daardoor stijgt het waterniveau van de rivier op de grens tussen Griekenland en Turkije. Dat moet het voor vluchtelingen moeilijker maken Grieks grondgebied te bereiken. Lokale vissers assisteren de grenspolitie om mensen die trachten de rivier over te steken op te sporen, zo blijkt uit een reportage van Euronews. Ze patrouilleren daartoe 24 uur per dag. Voorheen hielpen de vissers de vluchtelingen maar de houding van de Turkse autoriteiten heeft daar verandering in gebracht.

Bulgarije is ondertussen woest omdat de Grieken nabij de grens een gevangenkamp voor vluchtelingen willen bouwen. “Het onderbrengen van illegale migranten aan de Griekse zijde in de buurt van onze grens is een reden voor meer spanningen”, stelt de Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken Krasimir Karakachanov op Facebook. “Het Bulgaarse leger staat klaar en ik verzeker dat ik geen nieuwe golf van migranten in het land zal toelaten.” De minister bekritiseerde ook fel het Turkse beleid.

Europese landen sturen grenswachten naar de Griekse oostgrens. Naast de afspraken die al zijn gemaakt met de Europese grensbewakingsdienst Frontex bieden landen ook individueel hulp aan om de vluchtelingen tegen te houden. Polen bijvoorbeeld zou meer dan honderd politieagenten sturen en ook Oostenrijk levert extra agenten plus materieel.

Een groep Europese landen, waaronder Duitsland en Kroatië, toont zich bereid 1500 vluchtelingenkinderen op te nemen die vastzitten op de Griekse eilanden. “Ik zie niet in wie daar tegen zou kunnen zijn”, verklaarde de Kroatische premier Andrej Plenkovic. Nederland is vooralsnog niet bereid de kinderen te helpen.

Bron: Greek Reporter