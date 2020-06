Burgemeesters waarschuwen: Coronacrisis vergroot tweedeling maatschappij

De burgemeesters van vijftien grote steden waarschuwen het kabinet dat de coronacrisis de tweedeling in de maatschappij verergert. In een manifest aan het kabinet wijzen ze op een forse toename in vooral achterstandswijken van armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en criminaliteit. De burgemeesters dringen er bij het kabinet op aan meer te investeren in deze wijken om de groeiende kansenongelijkheid te keren.

Dinsdagochtend overhandigden de burgemeesters het manifest ‘Kom op voor kwetsbare gebieden’ aan ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen). In het manifest wordt met name gevraagd om extra steun vanuit het rijk om leerachterstanden, schulden en werkloosheid tegen te gaan. Zo moeten de docenten een hoger salaris ontvangen om het lerarentekort in deze wijken op te vangen, de schuldhulpverlening moet laagdrempeliger worden en schulden moeten in een eerder stadium gesignaleerd worden en mensen die door de coronacrisis hun baan zijn verloren, moeten voorrang krijgen op de arbeidsmarkt. “Er wordt hier maatschappelijke schade aangericht die nog erg lang zal doorwerken,” schrijven de burgemeesters:

Denk bijvoorbeeld aan de toegenomen spanningen binnen gezinnen waar veel problemen samenkomen, in kleine huizen met weinig veilige (buiten)ruimte. Mentale gezondheidsproblemen als stress, angst en depressie nemen toe, door de onzekerheid over de eigen gezondheid, maar ook door de onzekerheid over het toekomstperspectief van kinderen, jongeren en volwassenen.

Het manifest is ondertekend door de burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam), Ahmed Marcouch (Arnhem), Paul Depla (Breda), Johan Remkes (Den Haag), John Jorritsma (Eindhoven), Koen Schuiling (Groningen), Emile Roemer (Heerlen), Sybrand van Haersma Buma (Leeuwarden), Ina Adema (Lelystad), Frans Backhuis (Nieuwegein), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Cor Lamers (Schiedam), Theo Weterings (Tilburg), Jan van Zanen (Utrecht) en Jan Hamming (Zaanstad).

Bronnen: NOS, 1Limburg / cc-foto: Martijn van Exel