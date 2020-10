Canadese verplegers maken racistische opmerkingen tegen stervende patiënt

Geen video? Klik hier.

Schokkende beelden uit Canada waar een patiënte in de laatste minuten voor haar dood filmde hoe zorgpersoneel racistische opmerkingen tegen haar maakt terwijl ze weigeren haar te helpen. De 37-jarige Joyce Echaquan, lid van de Atikamekw-gemeenschap bestaande uit oorspronkelijke bewoners van Canada, arriveerde maandag in het ziekenhuis met maagklachten. De vrouw, moeder van zeven kinderen, was daar al eerder voor behandeld en vertelde het personeel dat ze ook hartpatiënt is.

De Franstalige verpleegkundigen van het ziekenhuis in Quebec toonden nauwelijks enige interesse in de vrouw en bonden haar vast aan bed. De vrouw, die bij eerdere bezoeken ook al racistisch was bejegend, startte daarop een Facebook livestream. Op de beelden is te horen dat de zorgmedewerkers de vrouw uitschelden, zeggen dat ze gek is. “Ze is alleen maar goed in seks,” zegt een van hen.

Vertegenwoordigers van de First Nation-volkeren wijzen er op dat het incident niet op zichzelf staat en dat racisme tegen de oorspronkelijke bewoners van het land systemisch is. De premier van Quebec ontkent dat en deelde mee dat een van de drie verplegers in de video inmiddels is ontslagen. Er is een onderzoek gestart.