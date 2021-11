Carnaval zorgde – wéér – voor explosie aan besmettingen

Geen video? Klik hier.

“In Den Bosch bestaat corona vandaag even niet, want het is de elfde van elfde en dat betekent de traditionele aftrap van het carnaval,” verklaarde de verslaggever van De Telegraaf nog geen twee weken geleden op de beelden hierboven. Het coronavirus blijkt daar anders over gedacht te hebben en sloeg in alle stilte ongekend hard toe.

Na de viering van 11 november in Den Bosch, de aftrap van het carnavalsseizoen, zijn er twee keer zoveel mensen besmet geraakt in de hoofdstad van Brabant als elders in het land. Een oud-hoofd infectieziektebestrijding van GGD Hart voor Brabant ziet een duidelijk verband met de feesten op de elfde van de elfde. “Het is zeer aannemelijk dat die stijging te maken heeft met de massale carnavalsvieringen in Den Bosch,” verklaart Jos van de Sande tegenover Omroep Brabant.

Omroep Brabant schrijft:

Zo’n 25.000 bezoekers stortten zich op 11 november in Den Bosch in het carnavalsgedruis. De besmettingsgraad in de Brabantse hoofdstad lag op dat moment nog onder het landelijk gemiddelde. Waar in heel Nederland in de week voor 11 november dagelijks gemiddeld 70 positieve coronatests per 100.000 inwoners werden geregistreerd, lag dat aantal in Den Bosch op 56. Anderhalve week later ligt het Bossche cijfer op 145 positieve coronatests en 124 in heel Nederland. Dat komt neer op een toename van 159 procent in Den Bosch en 76 procent in heel het land. De explosieve toename in Den Bosch is ook ten opzichte van andere grote steden in Brabant stukken hoger. Zo blijven Breda (+118 procent), Eindhoven (+117 procent), Helmond (+102 procent) en Tilburg (+85 procent) achter.

De ontwikkeling is saillant omdat carnaval in 2020 tot een explosie van de pandemie zorgde. De autoriteiten wilden het traditionele feest indertijd niet verbieden ondanks de oprukkende pandemie. Dit jaar heeft zich dat in Den Bosch herhaald. In Limburg werden de festiviteiten wel afgelast. De Bossche burgemeester Jack Mikkers (VVD) wilde daar niet van weten. Hij heeft geen spijt van dat besluit. “Dit was het minst slechte besluit. Ik mocht de horeca niet sluiten. En als er dan niks in de stad georganiseerd zou worden, waren er 50.000 mensen naar de stad gekomen. En dat wilde ik niet.”

De besmettingsgolf die zou ontstaan werd door critici al op de dag zelf voorspeld:

Nu in Den Bosch. Dat wordt lockdown over een maand 😵‍💫. #11November pic.twitter.com/G5JtCyj48L — Paul (@pvl63) November 11, 2021

Een dag later werden strenge maatregelen bekendgemaakt door de landelijke overheid. Inmiddels verkeert heel Nederland op de grens van lockdown vanwege het snel groeiend aantal besmettingen. “De afgelopen week werden er 154.000 positieve testen gemeld bij het RIVM. Dat betekent een stijging van 39 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor en opnieuw een weekrecord sinds de start van de coronacrisis,” meldt de NOS.

Dit weekend kwam er veel kritiek los na beelden van een 11-11 viering in Hal8 waar het 650 koppen tellende publiek volkomen los leek te gaan. Volgens de organisatie is sprake van een vertekend beeld.