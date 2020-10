CBS telt meer coronadoden tijdens eerste golf dan RIVM

Tijdens de eerste coronagolf van maart tot juni zijn er 10.067 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat dodental ligt hoger dan het aantal gemeten door het RIVM, daar bleef de teller steken op 6.115.

Dat de cijfers van het RIVM lager uitvallen, komt volgens het CBS doordat artsen in sommige gevallen wel Covid-19 hebben vastgesteld zonder dat een patiënt getest werd. Ook kan het gebeurd zijn dat mensen wel positief getest waren op het virus, maar dat dit vervolgens niet (direct) bij de GGD werd vermeld. Die gevallen zijn wel meegenomen door het CBS, maar niet door het RIVM.

Ruim de helft van de coronadoden was man, namelijk 53 procent. Hun gemiddelde leeftijd lag op 79,7 jaar. Bij vrouwen was die gemiddelde leeftijd 83,8 jaar. Van de 10.067 overledenen ontving 60 procent zorg vanuit de Wet langdurige Zorg (Wlz), dat zijn bijvoorbeeld mensen die in een verpleeghuis wonen of thuiszorg ontvangen. In totaal overleden in de eerste zes maanden van 2020 ruim 86 duizend inwoners van Nederland, bijna 9 duizend meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens het CBS is deze oversterfte vrijwel volledig te wijten aan het coronavirus.