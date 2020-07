CDA-lijsttrekkersverkiezing blijkt lek, leden moeten opnieuw stemmen

De lijsttrekkersverkiezingen van het CDA moet opnieuw. Door een beveiligingslek zijn mogelijk valse stemmen uitgebracht. De partij kan niet garanderen dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Dat meldt de NOS.

TU Delft-promovendus Jordy San Jose Sanchez, een ethische hacker, bracht het beveiligingsprobleem bij zowel de NOS als het CDA onder de aandacht. Het is niet duidelijk of iemand ook daadwerkelijk van het lek gebruik heeft gemaakt. Bij het stemmen moesten de kiezers stemcodes invullen, maar daarvan waren te weinig mogelijke combinaties. Bij het intikken van willekeurige cijfers, was er een kans van 1 op 250 dat een correcte code werd ingevoerd. Volgens San Jose Sanches handmatig nog een hele klus, maar geautomatiseerd relatief eenvoudig. Om dat aan te tonen stemde hij zelf drie keer, toevallig alle keren op Mona Keijzer.

CDA-leden hadden tot morgenmiddag de tijd om een keuze te maken voor de nieuwe CDA-lijsttrekker; Hugo de Jonge, Mona Keijzer of Pieter Omtzigt. In plaats daarvan moeten de leden die een stem willen uitbrengen dat vanaf morgen opnieuw doen. ‘Ontzettend vervelend,’ noemt partijvoorzitter Rutger Ploum de situatie, maar: ‘We willen zeker weten dat de verkiezing eerlijk is gelopen en dat kunnen we nu niet garanderen.’

cc-foto: Piet Plaat