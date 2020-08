CDA-onderzoek: vrouw Pieter Omtzigt stemde op Hugo de Jonge

Bij de stemming voor het lijsttrekkerschap van het CDA waren er geen onregelmatigheden die van invloed zouden zijn geweest op de uitslag. Daarmee is Hugo de Jonge de terechte winnaar van de verkiezingen. Dat blijkt volgens het CDA-bestuur uit onderzoek naar de stemprocedure die is uitgevoerd door CGI.

Ook met de stemmen van de zes CDA-leden die afloop verklaarden dat ze een bericht kregen dat ze op de andere kandidaat hadden gestemd, was niets mis, volgens het onderzoek. “Op basis van de anonieme logregels hebben wij vastgesteld dat voor alle zes gevallen van vermeende stemverwisseling een registratie heeft plaatsgevonden van een stem die gelijk is aan zowel de door het lid ingevoerde stem als de gemelde bevestiging die het lid na uitbrengen van de stem heeft ontvangen.”

Dat betekent dat de echtgenote van Pieter Omtzigt op Hugo de Jonge heeft gestemd. Omtzigt kreeg wel de stem van Tinkebell, zo schrijft de kunstenaar in haar column in Het Parool. Dat is opmerkelijk omdat Tinkebell te laat lid werd van het CDA om te mogen stemmen.

Omtzigt verklaart op de CDA-site: “Goed dat de partij dit door een extern bureau snel heeft laten uitzoeken en dat er geen grove onregelmatigheden aangetroffen zijn en de uitslag daarmee nogmaals bevestigd is.”