CDA-raadslid stalt arbeidsmigranten illegaal in schuur op eigen terrein

Een CDA-raadslid uit Dronten heeft arbeidsmigranten illegaal ondergebracht in een schuur. Dat meldt De Stentor. Brenda Berghorst heeft op haar eigen terrein zes caravans gestald waarin ze zes mensen liet wonen zonder dat ze hier een vergunning voor aanvroeg. Extra pijnlijk is dat het uitgerekend haar eigen partij is die aandacht vraagt voor de beroerde huisvesting van arbeidsmigranten in de regio.

Het terrein van Berghorst ligt in het naburige Biddinghuizen. Naast haar werk als raadslid runt ze een melkveehouderij en is eigenaar van een uitzendbureau voor arbeidsmigranten. De werknemers zijn werkzaam voor verschillende akkerbouwers in de omgeving.

Berghorst zelf vergoelijkt haar actie door te zeggen dat het vanwege de coronacrisis niet mogelijk was om de werknemers op afstand van elkaar te huisvesten. “Ik zat in een spagaat en wilde de arbeidsmigranten niet op straat zetten. Een vergunning aanvragen duurde te lang, maar achteraf was het verstandig geweest dit wel te doen,” zegt het raadslid tegen De Stentor. Fractievoorzitter Siert Jan Lap van het CDA, dat vorige maand nog een motie indiende om leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren, noemt de situatie “pijnlijk”. Maar, zo zegt hij ook, Berghorst stond voor een “onmogelijke keuze” en ging het om een “tijdelijke situatie”.

Vakbond FNV is scherper in het veroordelen van Berhorsts actie. “Ze heeft echt boter op haar hoofd”, zegt woordvoerder Bart Plaatje. “Dit ziet er heel vervelend uit. Ook voor de arbeidsmigranten. Je gaat mensen toch niet in een schuur huisvesten?” Ook laat hij geen spaan heel van het verweer van zowel Berghorst als haar fractievoorzitter dat ze geen keus had: “Dan draai je de boel om. De ondernemer haalt mensen hier naartoe, dus zij heeft de verantwoordelijkheid om dat goed en veilig te doen. Dit had makkelijk voorkomen kunnen worden.”

De gemeente Dronten heeft na een controle op het terrein het CDA-raadslid gesommeerd “op korte termijn” een einde te maken aan de illegale huisvesting.