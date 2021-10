CDA wilde Rutte met anonieme filmpjes kapotmaken

Het CDA wilde tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezing Mark Rutte slopen met “een anonieme, ondergrondse campagne”. Dat schrijven politiek journalisten Peter Kee (BNNVARA) en Thijs Broer in hun boek Code Rood. Vrij Nederland heeft een voorpublicatie.

In de laatste weken voor de verkiezingen moet Mark Rutte worden bestookt met een reeks online filmpjes naar Amerikaans voorbeeld, waarvan de bedoeling is dat ze viraal gaan via de sociale media. Daarin moeten de ‘gebroken beloftes’ van Rutte en de manier waarop hij de ‘hardwerkende Nederlander’ in de steek heeft gelaten met een knipoog worden uitgevent. Er moet een advertentie komen waarin de talloze VVD’ers op een rijtje worden gezet die Mark Rutte toen het erop aankwam genadeloos liet vallen. In een andere advertentie moet een reeks sjoemelende VVD-politici met balkjes voor de ogen worden getoond, om te laten zien dat Ruttes VVD het niet zo nauw neemt met integriteit.