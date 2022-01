Celstraf voor complotdenker die Rutte en De Jonge bedreigde via Twitter

De 29-jarige complotdenker Bouke van de V., op sociale media in sommige kringen bekend als ‘rapper’ Convex Kafka, is veroordeeld tot celstraf voor het aanzetten tot geweld tegen Hugo de Jonge en Mark Rutte. Dat deed hij via sociaal netwerk Twitter, kort nadat journalist Peter R. de Vries was neergeschoten. Dat meldt de Telegraaf.

Na de aanslag op De Vries schreef Van de V.: K’unnen Taghi & Co niet achter Hugo of Mark aangaan in plaats van Peter R. de Vries?’ Voor de rechter voldoende om Van de V. ‘opruiing tot het plegen van geweld tegen het gezag’ ten laste te leggen.

Hoewel Van de V. zijn bedreiging probeerde af te doen als een misplaatste grap, ging de rechter daar niet in mee. De wees de inmiddels naar Spanje uitgeweken complotdenker erop dat er sprake is van ‘een tijdsgewricht waarin sprake is van polarisatie’ en dat politici ‘stelselmatig het slachtoffer van bedreiging en opruiing’ zijn. Daarbij haalde ook de rechter het voorbeeld aan van Sigrid Kaag die deze week op haar huisadres bedreigd werd door een andere complotdenker.

De rechter legde een celstraf op van zes weken, waarvan vier voorwaardelijk.