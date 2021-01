Centrum Eindhoven afgesloten wegens vrees wapengeweld na verbod Pegida-actie

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft een noodverordening uitgevaardigd waardoor het centrum van de stad vandaag geldt als veiligheidsrisicogebied. Het besluit is genomen uit vrees voor de komst van gewapende personen. In een verklaring zegt de gemeente:

De burgemeester van Eindhoven heeft in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie de binnenstad van Eindhoven vanaf 11.00 uur vandaag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het Openbaar Ministerie heeft voor dit gebied een last tot preventief fouilleren afgegeven. De politie heeft zo de mogelijkheid om personen in het veiligheidsrisicogebied preventief te fouilleren. Dit middel is vaker ingezet bij risicovolle situaties. Het besluit is genomen naar aanleiding van het eerdere besluit om een manifestatie te verbieden en ook onaangekondigde demonstraties niet toe te staan in Eindhoven dit weekend. Dit vanwege aanwijzingen dat personen die zich bij eerder aangekondigde manifestaties hadden willen aansluiten toch op zondag naar Eindhoven willen komen. Inmiddels zijn daar signalen bijgekomen dat personen met wapens naar de Eindhovense binnenstad willen komen en bereid zijn geweld te plegen. De gezagsdriehoek en de GGD herhalen hun dringende verzoek aan mensen om niet naar Eindhoven af te reizen vandaag. Reisbewegingen en samenkomsten vormen een groot risico voor de volksgezondheid.