Charlotte Bouwman voert actie voor betere geestelijke en jeudgzorg

Charlotte Bouwman is maandagochtend een spraakmakende zit-actie begonnen bij het ministerie van Volksgezondheid en lijkt daarmee succes te boeken. De 26-jarige vrouw, die kampt met zelfdodingsneigingen, staat al 8 jaar lang op een wachtlijst. Via Twitter doet ze al lang verslag van een wanhopig makend gevecht tegen de bureaucratische molens.

Ik ben al 8 jaar suïcidaal en sta al 804 dagen op een wachtlijst voor de juiste hulp. Vanaf nu wacht ik voor de deur van het ministerie, tot ik toezeggingen heb van @PaulBlokhuis. Steun mij en teken het manifest op https://t.co/7lezSpxErG #dewachtrij pic.twitter.com/P5P9LQDRj8 — Charlotte Bouwman (@charlotbouwman) January 20, 2020

Charlotte vraagt het publiek haar manifest voor een betere jeugdzorg en ggz te tekenen op Lijm de Zorg. Dat hebben inmiddels al ruim 10.000 mensen gedaan. Ze zat vandaag voor het ministerie in gezelschap van haar onofficiële hulphond Bobbie. De NOS meldt dat de premier zich persoonlijk met haar zaak bemoeide:

Rutte, die kwam aanlopen voor het wekelijks coalitieoverleg, voerde een kort gesprekje en nam – samen met de hoogste ambtenaar van het ministerie – Bouwman en haar hond Bobbie mee naar binnen. “Daar is het iets warmer”, zei de premier. In het coalitieoverleg werd vervolgens de zaak van Bouwman kort besproken, lichtte hij later toe. Ook werd een gesprek met de verantwoordelijke staatssecretaris geregeld.

Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Vooraf formuleerde Bouwman drie actiepunten: een helpdesk, landelijke centra voor de complexe zorg en geen wachttijden voor crisisbedden en crisisdienst.

Na afloop bleek staatssecretaris Blokhuis volgens Bouwman “geen harde toezeggingen” te hebben gedaan. Er volgt nog een tweede gesprek. “Tot die tijd zit ik iedere dag in de hal van het ministerie. Als ik wacht, dan wacht ik hier!”

Goed gesprek met @PaulBlokhuis, maar nog geen harde toezeggingen. Voor het AO GGZ hebben we nog een gesprek en tot die tijd zit ik iedere dag in de hal van het ministerie. Als ik wacht, dan wacht ik hier! Teken het manifest op https://t.co/7lezSpxErG — Charlotte Bouwman (@charlotbouwman) January 20, 2020

Bouwman lijdt aan een complexe stoornis die langdurige, jarenlange, behandeling vereist. Het aantal plaatsen daarvoor is beperkt en er is een lange wachtlijst. GroenLinks zegt over die wachtlijsten:

Het systeem voor psychische zorg – zowel voor jeugdzorg als GGZ – faalt. De jeugdzorg is overdragen aan gemeenten die hiervoor nauwelijks genoeg expertise en geld hebben. Veel gemeenten kampen met financiële tekorten door de oplopende uitgaven aan jeugdzorg. In de GGZ (de psychische zorg voor volwassenen) hebben zorgverzekeraars een veel te grote vinger in de pap. De zorgverzekeraars moeten de hulp financieren. Voor hen is het aantrekkelijker om zorg te financieren die ‘makkelijk’ is (milde depressie, milde fobie, burn-out). Zorg voor mensen met meer complexe problemen is ingewikkelder, duurt langer en kost meer geld.

Over haar ziekte meldt RTL Nieuws:

Vanwege een trauma uit het verleden kreeg Charlotte een zware vorm van PTSS. “Ik heb 21 zelfmoordpogingen gedaan. Ik heb een jaar lang mijn droombaan gehad, maar kon die niet langer uitvoeren vanwege mijn ziekte. Twee jaar lang wachtte ik op een behandeling, maar ik hoorde eind vorig jaar dat deze behandeling stopt. En nu sta ik weer op een wachtlijst.”

Op Lowlands ging Bouwman vorig jaar uitgebreid in op haar ziekte.

GroenLinks en VVD, steunen het manifest dat 10 eisen stelt:

“Zo kan het niet langer. Net zoals Hugo Borst met succes een brede coalitie wist te verzamelen om de problemen in de ouderenzorg te adresseren, zo presenteren wij vandaag ons manifest met veel bondgenoten om te knokken voor betere hulp voor psychisch kwetsbare jongeren en volwassenen,” aldus initiatiefnemer Louis de Mast. “In een welvarend en beschaafd land, moeten we deze groep fatsoenlijk kunnen opvangen.”

Iedereen dank voor de steun vandaag! Het doet me goed te horen dat dit bij zo veel mensen leeft. Wel krijg ik ook heel veel berichten van mensen die in dezelfde situatie zitten als ik. Dat sterkt me dat deze actie nodig is. Desperate times ask for desperate measures. — Charlotte Bouwman (@charlotbouwman) January 20, 2020

SP-leider Lilian Marijnissen over het manifest en de problemen in de zorg:

In dit bericht gaat het over zelfdoding. Mocht je daar vragen over hebben of behoefte te hebben om er over te praten, bel 0900-0113 of bezoek 113.nl.