ChristenUnie-raadslid verdacht van zedenmisdrijf met elfjarig meisje

Een raadslid van de ChristenUnie in de gemeente Tytsjerksteradiel zit vast wegens een zedenmisdrijf. De 52-jarige man werd aangehouden toen hij probeerde een seksdate te hebben met een elfjarig meisje. Bij die afspraak was ook de stiefvader van het kind aanwezig die daarop het raadslid een paar klappen gaf.

De man werd al op 21 december aangehouden, maar de zaak bleef uit het nieuws. Het Friese nieuwsplatform WaldNet maakte de arrestatie donderdag bekend na een anonieme tip. De aanhouding vond plaats in de omgeving van Rotterdam, op 6 januari werd de gevangenhouding met 90 dagen verlengd. De politie doet nog verder onderzoek. Het Openbaar Ministerie bevestigt tegenover de Telegraaf de man uit Friesland is aangehouden, omdat hij verdacht wordt van ‘verleiding van een minderjarige tot het plegen van ontucht’.

De ChristenUnie in Tytsjerksteradiel laat weten dat de 52-jarige man is geschorst. Ook is hij van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen geschrapt. Volgens het partijbestuur is de man ‘gezien de ernst van de verdenking, ook al heeft de rechter nog niet geoordeeld, nu geen geloofwaardig vertegenwoordiger van de ChristenUnie’. De man is ook gevraagd zijn raadszetel op te geven.