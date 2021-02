Complotdenkers belagen Limburgs ziekenhuis, houden telefoonlijnen bezet

Het Limburgse ziekenhuis Zuyderland heeft het gehad met grote aantallen complotdenkers die medewerkers lastigvallen. Via een bericht op Facebook roept het Zuyderland op te stoppen met massaal bellen naar het ziekenhuis waardoor patiënten in de wacht komen te staan.

Het begon met een bericht op Facebook met daarin de bewering dat het Zuyderland liegt over hoge patiëntenaantallen terwijl het in werkelijkheid heel rustig is. Dat bericht werd honderden keren gedeeld, met als gevolg dat complotdenkers massaal de intensive care-afdeling bellen om het personeel lastig te vallen. In een eigen bericht schrijft Zuyderland nu dat het ‘een belediging voor ons hardwerkende personeel’ is:

Stop dus alsjeblieft met onze IC te bellen met de vraag of daar echt patiënten liggen, stop met onze telefonisten te ‘ondervragen’ terwijl er patiënten in de wacht staan en stop met nare berichten de wereld in te helpen waarin wordt geschreven dat er over patiëntenaantallen gelogen wordt.