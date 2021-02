Rechtsextremisten en complotdenkers radicaliseren door crisis

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) heeft het door de coronacrisis een stuk drukker gekregen. In plaats van een melding per maand komen er nu enkele meldingen per week binnen, meldt de NOS. Ook de aard van de meldingen is veranderd: die gaan niet meer hoofdzakelijk over mogelijke jihadisten, maar over complotdenkers en rechtsextremisten.

LSE-directeur Saskia Tempelman stelt dat meer mensen zich door de crisis angstig en onzeker voelen. “Dat is een voedingsbodem voor extremisme. Mensen zijn bijvoorbeeld bang dat de staat het binnenkort niet meer in de hand heeft en er chaos uitbreekt. Ze gaan zichzelf en hun kinderen voorbereiden op hoe ze moeten overleven als het misgaat”, zegt ze tegen de NOS.

Afwijkend gedachtegoed is niet voldoende voor een melding bij het LSE. Voordat het steunpunt in actie komt, moet er ook sprake zijn van geweld of gewelddadige plannen. “Mensen kunnen echt de weg kwijtraken”, aldus Tempelman.