Conflict bij DENK loopt verder op, Amsterdamse fractie keert zich tegen partijtop

De Amsterdamse fractievoorzitter van DENK, Mourad Taimounti, zegt het vertrouwen op in het landelijk bestuur van de partij. Daar maakt partijvoorzitter Selçuk Öztürk nu de dienst uit nadat hij mede-oprichter Tunahan Kuzu de partij heeft uitgewerkt door een beschuldiging van #metoo-gedrag, tegen de wens van de klaagster, aan de media door te spelen.

AT5 meldt:

De Amsterdamse fractievoorzitter kondigt nu aan een motie van wantrouwen in te dienen tegen het bestuur tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering op 6 juni. Volgens hem kaapt Öztürk de partij en stelt hij zijn eigen belang boven het partijbelang. Taimounti vindt dat Öztürk ‘schandalig gedrag’ vertoont.

Tijdens de komende ALV dien ik een motie van wantrouwen in tegen het huidige bestuur. @SelcukozturkNL is iemand die zijn eigen belang boven partijbelang stelt en de partij kaapt. Dit schandalige gedrag is voorzitter onwaardig. #wijvanwceend Wordt vervolgd.

— Mourad Taimounti (@taimounti) April 14, 2020