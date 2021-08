Copy-paste klimaatontkenners zakken op sociale media door het ijs

Ken je die mop van de klimaatexpert die naar Groenland ging om het ijs te meten? Spoiler: die ging niet.

Afgelopen weekend werd duidelijk hoezeer de Groenlandse ijskap te lijden heeft onder de klimaatcrisis. Een hittegolf zorgde er de afgelopen dagen voor dat er sprake is van een versnelde smelting van het poolijs. De temperatuur in het gebied ligt er momenteel ruim tien graden boven de gebruikelijke zomertemperatuur. Vorige week donderdag bereikte het kwik zelfs 23,4 graden, een warmterecord sinds het begin van de metingen in het noordoosten van Groenland. Sinds woensdag is de ijsmassa in het gebied met ongeveer 8 miljard ton per dag gesmolten, het dubbele van een gemiddelde zomerdag. Een veelgemaakte vergelijking: dat is genoeg om de Amerikaanse staat Florida in zijn geheel onder een laag van 5 centimeter water te bedekken.

Maar die bikkelharde werkelijkheid is niet besteed aan de doorgewinterde klimaatcrisisontkenner. Neem ene Ferdinand Meeus, ‘Doctor in de Wetenschappen (Chemie, fotofysica, fotochemie) en Lid Alumni KU Leuven’. Direct na het nieuws over de in record tempo smeltende ijskap spoedde hij zich om zijn bijna 12.000 twittervolgers te vertellen dat hij toevallig net teruggekeerd is van Groenland waar hij eigenhandig de dikte van het ijs heeft gemeten. De conclusie: ‘Er ligt vandaag nog steeds meer ijs dan 30 jarig gemiddelde. Kranten toeteren over dagelijkse smelt…maar das normaal vanwege zomer daar. Nogmaals bewijs van eenzijdige valse info dr media.’

Net terug van Groenland om surface mass balance te meten. Er ligt vandaag nog steeds meer ijs dan 30 jarig gemiddelde. Kranten toeteren over dagelijkse smelt…maar das normaal vanwege zomer daar. Nogmaals bewijs van eenzijdige valse info dr media. pic.twitter.com/BwHUv3MkWP — ferdinand meeus (@fmeeus1) July 31, 2021

Bijzonder is daarbij dat hij ten eerste niet de enige blijkt die net teruggekeerd is van Groenland om niet alleen exact hetzelfde onderzoek te doen, maar om daarnaast ook exact dezelfde tweet de wereld in te slingeren, inclusief exact dezelfde spelfout:

Helemaal bijzonder is het dat deze wetenschapper die beslist geen klimatoloog is, blijkbaar jaarlijks eenzelfde onderzoek naar het smelten van het Groenlandse ijs uitvoert en steevast tot dezelfde conclusie komt:

Net terug van Groenland om ijs te meten ( surface mass balance). Meting 5 Juni 2020 : ijs is helemaal niet aan het smelten, integendeel er komt ijs bij op meeste plaatsen. Evenveel ijs dan referentie gemiddelde 1981-2010 pic.twitter.com/egpSwjReWu — ferdinand meeus (@fmeeus1) June 6, 2020

En ook in voorgaande jaren reisden er klaarblijkelijk de nodige mensen mee:

Net terug van Groenland om ijs te meten ( surface mass balance). Meting 5 Juni 2020 : ijs is helemaal niet aan het smelten, integendeel er komt ijs bij op meeste plaatsen. Evenveel ijs dan referentie gemiddelde 1981-2010 pic.twitter.com/sXQplWvmP8 — AnnaTheresia (@AnnaTheresia20) June 8, 2020

De bittere realiteit is dat sinds het jaar 2000 de ijskappen elk jaar kleiner worden. Het smelten van het ijs in de zomers is op zich een normaal verschijnsel, maar het probleem is dat dit de afgelopen twintig jaar steeds sneller gaat. Dit jaar is daarop geen uitzondering, al is het er nu minder warm dan tijdens het recordjaar 2019. In de winters groeit de ijskap weer, maar in de laatste twee decennia is die jaarlijkse winterse toename kleiner dan de jaarlijkse zomerse afname. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat het smelten van de Groenlandse ijskap tegen het jaar 2100 kan bijdragen aan een stijging van het waterniveau in de oceanen met 10 tot 18 centimeter. Eerder dit jaar bleek daar nog een extra gevaar bij te komen: het vrijkomen van grote hoeveelheden kwik.

H/t: Piet Burgering