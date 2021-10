Corona-explosie in Almeers zorgcentrum: vijftig nieuwe besmettingen

Een woonzorgcentrum in Almere is getroffen door een forse corona-uitbraak. Binnen korte tijd raakten 26 bewoners en 24 medewerkers besmet. Dat meldt Omroep Flevoland. Volgens een woordvoerder is vrijwel iedereen volledig gevaccineerd, toch gaat het bij een aantal besmette personen om ‘ernstige klachten’. Drie bewoners liggen inmiddels in het ziekenhuis.

Frederique Mensink van Zorggroep Almere wijst erop dat in zorgcentrum De Kiekendief niet alleen de oudere bewoners getroffen zijn, maar ook ‘jongere medewerkers heel serieus ziek’ zijn geworden. Vorige week zaterdag bleek dat een aantal mensen symptomen vertoonden, een dag later werd de eerste besmetting vastgesteld. Daarna ging het hard: ‘Het ging eigenlijk in een rechte lijn omhoog. Meteen hadden we erg veel besmettingen.’

De impact van de uitbraak op de personeelsbezetting is groot, nu van de 170 medewerkers er 24 ziek zijn. Zorggroep Almere denkt dat alle medewerkers volledig gevaccineerd zijn, maar kan dit niet met zekerheid zeggen omdat een werkgever hier volgens de wet niet naar mag vragen. De publieke ruimte en het restaurant zijn voorlopig gesloten, mensen moeten op hun kamer blijven. Bezoek is vooralsnog toegestaan, omdat het zorgcentrum de bewoners niet wil isoleren zoals tijdens de eerste golf gebeurde. Het RIVM onderzoekt om welke variant het gaat en hoe deze zo hard om zich heen kon grijpen binnen een gevaccineerde groep.