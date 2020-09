Corona-klussers zorgen voor topdrukte op spoedeisende hulp

Het aantal mensen dat met verwondingen als gevolg van klussen op de spoedeisende hulp (SEH) belandde, was tijdens de “intelligente lockdown” vele malen hoger dan normaal. Ook de ernst van de verwondingen was heviger en er moesten bijna twee keer zoveel vingers worden geamputeerd dan in voorgaande jaren in dezelfde periode. Dat melden de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) en Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).

De pieken op de SEH zijn normaliter te vinden tijdens lange feestweekeindes als Pasen, Hemelvaart en Pinksteren wanneer doe-het-zelf-Nederland massaal naar de bouwmarkten trekt om eindelijk die uitgestelde klussen in huis te doen waarvoor niet per se de expertise aanwezig is. Doordat veel mensen tijdens de semi-lockdown hoofdzakelijk thuis waren, besloot ook nu een groot aantal aan het klussen te slaan met alle gevolgen van dien.

Veruit de meeste verwondingen waren aan de hand of pols, namelijk 93 procent. In 18 procent van de gevallen leidde het geklus tot blijvend letsel. Het gereedschap waarmee klussers het vaakst de mist in gingen was de cirkelzaag. Dat verklaart mogelijk ook de flinke stijging in het aantal (gedeeltelijke) vingeramputaties.

Bron: NOS / cc-foto: Kaleigh