Corona-uitbraak in verpleeghuis in Maassluis: 25 besmettingen

Zeventien bewoners en acht medewerkers van verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis zijn besmet met het coronavirus. Dat meldt Rijnmond. Alle medewerkers, vrijwilligers en bewoners worden nu preventief getest, schrijft de Argos Zorggroep op haar website.

De bron voor de uitbraak is nog niet gevonden, al vermoedt het verpleeghuis dat er een verband bestaat met de versoepelde bezoekregeling. “Met het openstellen van de huizen voor bezoek, lopen we meer risico het virus binnen te halen.”

Sinds woensdag laat het verpleeghuis daarom geen bezoek meer toe. Besmette bewoners worden overgebracht naar speciale covid-afdeling in het Marnix Revalidatiecentrum in Vlaardingen.

Verpleeghuizen zijn hard geraakt tijdens de coronacrisis. Bijna de helft van alle Nederlandse coronadoden viel in verpleeghuizen, stelde het RIVM begin deze maand. In andere Europese landen was de sterfte in verpleeghuizen eveneens groot.

