Corona-uitbraak Witte Huis toont beperkingen sneltesten aan

Bij zeker 34 mensen in de omgeving van Donald Trump is de afgelopen dagen Covid-19 vastgesteld. Dinsdag werd nog bekend dat Trumps politieke adviseur Stephen Miller positief heeft getest op het coronavirus.

De uitbraak in het Witte Huis valt vanzelfsprekend niet los te zien van het roekeloze gedrag van de president. Trump heeft de gevaren van Covid-19 vanaf het begin van de pandemie gebagatelliseerd. Ook negeerde hij de adviezen van gezondheidsexperts. Zo werd er op bijeenkomsten van Trump vaak onvoldoende afstand gehouden.

Om het virus toch buiten de deur te houden, zette het Witte Huis veelvuldig sneltesten in. Medewerkers en bezoekers die contact hadden met de president, moesten zo’n test doen. De benodigde testen, die worden geproduceerd door Abbott Laboratories, werden dit voorjaar zelfs via een noodprocedure goedgekeurd door de toezichthouder FDA.

De testen van Abbott kunnen het virus detecteren in de eerste week na het begin van de symptomen. Op de verpakking staat dan ook dat de test alleen geschikt is voor mensen die symptomen hebben die wijzen op een coronabesmetting. In de praktijk gebruikt het Witte Huis de testen ook bij mensen die helemaal geen klachten hebben.

“Als de test niet op de juiste manier wordt gebruikt, leidt dat mogelijk tot veel vals-negatieven en vals-negatieven”, verklaart epidemioloog Syra Madad tegenover The New York Times. Omdat de sneltesten minder nauwkeurig zijn dan de PCR-testen worden er ten onrechte besmettingen vastgesteld bij gezonde mensen.

Ook gebeurt het dat de sneltesten het virus niet detecteren en besmette personen blijven doorlopen en anderen kunnen infecteren. Zo is de uitbraak op het Witte Huis vermoedelijk ontstaan. “Het is statistisch onmogelijk dat de test niet een paar infecties heeft gemist”, stelt microbioloog Susan Butler-Wu.

Deskundigen noemen het tegenover The New York Times onbegrijpelijk dat de anti-coronastrategie van het Witte Huis volledig steunde op de sneltesten. Volgens de experts moeten er altijd ook andere maatregelen worden genomen. Denk aan quarantaine voor mensen die in contact zijn geweest met een besmet persoon.

“Het is opmerkelijk dat de uitbraak pas nu plaatsvindt”, meent gezondheidsdeskundige Ashish Jha.

