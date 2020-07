Coronacrisis leidt tot drastische vermindering vleesconsumptie

“De Europese Commissie voorspelt een daling van de vleesconsumptie in 2020 als gevolg van veranderingen in de consumptiegedrag van het publiek tijdens de Covid-19-lockdown. De Europese Commissie heeft een geactualiseerd korte-termijnvooruitzicht voor de landbouwmarkten gepubliceerd, waarin de gevolgen van de COVID-19-uitbraak worden weerspiegeld.” Dat meldt de agrarische nieuwssite Melkvee. Ook de Afrikaanse varkenspest in Azië drukt de consumptie.

De vleesconsumptie kan met 2,5 procent dalen tot 65,4 kilo per hoofd van de bevolking per jaar. Oftewel zo’n 180 gram per dag. Toch voorziet de EU een toename van de vleesexport, voornamelijk vanwege de behoefte aan dode varkens in China. De import neemt wel af.

De FAO, de landbouw- en voedselorganisatie van de Verenigde Naties, voorspelt een forsere afname van maar liefst 3 procent als gevolg van de coronacrisis.

AgriHolland schrijft:

In China kan de varkensvleesconsumptie dit jaar met 35% lager uitvallen dan in de periode voor de coronapandemie en de uitbraken van Afrikaanse varkenspest. China is verantwoordelijk voor 40% van de wereldwijde consumptie van varkensvlees en voor 17% van het mondiale gebruik van rundvlees.

Naast verstoring van de productie en transporten door het virus speelt ook een terugval in inkomen een rol bij het minder vleeseten. Volgens Bloomberg is er sprake van de grootste vermindering in decennia. De financiële nieuwssite schrijft de afname onder meer toe aan de sluiting van horecazaken.

De vermindering is goed nieuws voor het bestrijden van de klimaatcrisis. De consumptie van vlees en zuivel veroorzaakt 18 procent van de uitstoot van broeikasgassen.

cc-foto: Barry Pousman