Coronacrisis zorgt voor politieke doorbraak in België

451 Dagen nadat de regering-Michel II aftrad, schaart een ruime meerderheid in België zich achter een oplossing om het land in deze crisistijd bestuurbaar te houden. De minderheidsregering onder leiding van premier Sophie Wilmès mag drie maanden tot een half jaar door, met steun van vrijwel alle oppositiepartijen. Alleen flankpartijen als het extreemrechtse Vlaams Belang en de Parti du Travail de Belgique (PTB) steunen de minderheidsregering niet.

Een plan om een noodregering op te tuigen onder leiding van de grootste partijen van Vlaanderen (N-VA) en Wallonië (PS) bleek afgelopen weekend onhaalbaar. De regering-Wilmès wordt nu de komende zes maanden een zogeheten regering met volmachten. Daarbij zet het parlement zich min of meer buitenspel, legt dagblad De Morgen uit:

De regering-Wilmès met de partijen MR, Open Vld en CD&V zal voor haar aanpak van de Covid-19-pandemie steun krijgen vanuit het parlement via volmachten. De oppositiepartijen Groen, Ecolo, PS, sp.a, N-VA, cdH en DéFI zullen die leveren, maar treden zelf niet in de regering. Als een regering met volmachtwetten werkt, dient ze niet voor elk besluit naar het parlement te trekken voor een stemming. Dat maakt het mogelijk om in crisistijd snel stappen te zetten.