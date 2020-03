Coronapatiënt verbleef weeklang onbeschermd in ziekenhuis Gorinchem

Een patiënt die later in het Erasmus Medisch Centrum positief getest is op het coronavirus (een tweede test moet het resultaat nog bevestigen) heeft een week onbeschermd op de intensive care van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gelegen. Dat onthult NU.nl op basis van een intern bericht van het Beatrixziekenhuis.

De patiënt in kwestie verbleef tussen 21 en 28 februari op de intensivecareafdeling van het hospitaal in Gorinchem, aldus de mededeling. In die periode was er onder het RIVM-protocol geen aanleiding de patiënt te testen op het coronavirus, stelt de verklaring. Het ziekenhuis schrijft dat medewerkers die op de betreffende afdeling zijn geweest terwijl de patiënt daar verbleef, en die ziekteverschijnselen vertonen, zichzelf moeten afzonderen en hun leidinggevende op de hoogte moeten stellen om getest te kunnen worden op het coronavirus.

De NOS meldt dat het ziekenhuis op slot is gegooid.

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is gesloten. “We kunnen geen bezoekers ontvangen en geen nieuwe patiënten”, zegt een woordvoerder. “Mensen die binnen zijn blijven binnen.” Medewerkers kunnen nog wel in en uit het ziekenhuis. De woordvoerder zegt niet waarom, maar verwijst naar de persconferentie die het RIVM rond 15.30 uur geeft over het coronavirus. Het crisisteam van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is bijeen in verband met het virus.

Het Beatrixziekenhuis werd vorig jaar door het AD uitgeroepen tot het beste ziekenhuis van Nederland.

Op de persconferentie werd bekend gemaakt dat er drie nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Het totaal bedraagt nu 10. De nieuwe besmettingsgevallen zijn gevonden in Gorinchem, Tilburg en Coevorden.

Steeds meer evenementen worden afgelast uit vrees voor verdere verspreiding van het virus. Zo ging de halve marathon van Parijs niet door. Een aantal deelnemers wilde van geen wijken weten en legde de afstand op eigen gelegenheid af.